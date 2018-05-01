الذهب ينزل لأقل سعر في 6 أسابيع مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في ستة أسابيع اليوم الثلاثاء مع صعود الدولار مقتربا من أعلى سعر له في ثلاثة أشهر ونصف بينما ينتظر المستثمرون لمعرفة اتجاه السياسة النقدية الأمريكية من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وفي الساعة 0716 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة إلى 1310.77 دولار للأوقية (الأونصة). وسجلت الأسعار 1310.01 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أقل مستوى لها منذ 21 مارس آذار.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم يونيو حزيران 0.5 بالمئة إلى 1313.10 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس مدير التداول في أواندا "انتعاش الدولار في الفترة الأخيرة له أثر سلبي على الذهب حيث أخذت قوة التصحيح في الدولار الأمريكي معظم المتعاملين على حين غرة."

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 91.961 مع انتظار المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الأمريكي وبيانات الوظائف التي تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثا عن أدلة جديدة على قوة الاقتصاد الأمريكي.

وانخفضت الفضة 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.24 دولار للأوقية. ولامست الأسعار أدنى مستوياتها في نحو شهر عندما بلغت 16.18 دولار خلال الجلسة السابقة.

وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 901.50 دولار للأوقية. ونزلت الأسعار إلى 896.50 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أقل مستوى لها منذ 18 ديسمبر كانون الأول 2017.

وانخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 958 دولارا للأوقية. ولامست الأسعار أقل مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع عند 955.72 دولار في وقت سابق من اليوم.