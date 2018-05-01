اليورو قرب أقل مستوى في 3 أشهر ونصف والدولار يعزز مكاسبه

نزل اليورو اليوم الثلاثاء متجها صوب أقل مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر إذ نالت بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع مطلع الأسبوع من المعنويات في منطقة العملة الموحدة قبل صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع اليورو في الأسبوعين الأخيرين بفضل تجاوز العائد علي سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات الثلاثة بالمئة وتجدد الصلة بين أسعار الفائدة المرتفعة وعملة قوية.

وفي حين لا تتوقع الأسواق أي تغير في أسعار الفائدة في ختام اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء فإن المحللين يتابعون أي تغير في اللغة المستخدمة.

ونزل اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.2058 دولار ليظل قريبا من المستوى الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي عند 1.2055 دولار وهو أقل سعر منذ منتصف يناير كانون الثاني.

وارتفع الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية ليسجل مؤشر العملة الأمريكية 91.964.

وتترقب الأسواق بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أبريل نيسان التي تصدر يوم الجمعة وقد تعطي مؤشرات على قوة أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع الدولار اثنين بالمئة في أبريل نيسان مسجلا أكبر مكسب شهري منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 بعد أن تجاوزت عائدات سندات الخزانة حاجز الثلاثة بالمئة المهم من الناحية النفسية لتسجل أعلى مستوى في أربعة أعوام خلال الأسبوع الماضي.

وجاءت مكاسب العملة الأمريكية الأخيرة بعد هبوط اليورو جراء بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة في ألمانيا لشهر مارس آذار.

والأسواق الأوروبية مغلقة اليوم بمناسبة عطلة عامة.

وارتفع الدولار قليلا الي 109.43 ين.

وصعد الدولار لأعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 109.540 ين يوم الجمعة مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية لكنه فقد الزخم مع تراجع العائدات من أعلى مستوى في أربعة أعوام.