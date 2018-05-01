صادرات نفط جنوب العراق 3.340 مليون برميل يوميا في إبريل

قال مسؤولان تنفيذيان بقطاع النفط العراقي اليوم الثلاثاء إن صادرات النفط الخام من موانئ جنوب البلاد المطلة على الخليج بلغت في المتوسط 3.340 مليون برميل يوميا في ابريل نيسان منخفضة عن مارس آذار بفعل أعمال صيانة في مرافئ التحميل.

كان متوسط مارس آذار 3.45 مليون برميل يوميا. وتراجع مستوى الصادرات بسبب أعمال الصيانة في مرافئ التحميل أوائل ابريل نيسان.

