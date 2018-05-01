غدا.. 50 فرصة تجارية واستثمارية في منتدى الاستثمار بالقصيم

تستعرض وزارة البيئة والمياه والزراعة، أكثر من 50 فرصة استثمارية وتجارية في عدد من القطاعات، وذلك ضمن فعاليات منتدى الاستثمار في البيئة والمياه والزراعة في القصيم، الذي ينطلق غدا الأربعاء في بريدة.

ويهدف المنتدى إلى خلق بيئة استثمارية واعدة ومنهجية للتنمية المستدامة، وذلك من خلال عرض الفرص القابلة للاستثمار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وتسهيل إجراءات التواصل بين المستثمر ووحدات الاستثمار، وتلقي الاستفسارات والرد عليها بما يخدم المستثمر والقطاع المستثمر فيه، والتواصل مع جميع الجهات الداعمة والمساندة للمستثمرين لتسهيل إجراءات الحصول على المعلومات، إضافة إلى تعريف المهتمين بالاستثمار في القطاع باستراتيجيات وتوجهات الوزارة.

وأوضح المهندس سلمان الصوينع؛ مدير فرع الوزارة في القصيم، أن الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي متمثلة في مشروعات صناعة أعلاف الدواجن والماشية التقليدية وغير التقليدية من مخلفات الزراعة، وتعبئة وتصنيع التمور والخضار، والصناعات التحويلية من النخل والتمور، إضافة إلى بيوت محمية لإنتاج الخضار والفواكه، وإنتاج الأسمدة العضوية، ومختبرات ومعامل بيطرية حديثة، وإنشاء قرى تراثية ونزل ريفية، وأنشطة السباحة والمنتجعات البيئية، وفقا لـ"واس".

وأكد الصوينع أن المجالات الاستثمارية، التي ستطرح أمام الشركات، تتمثل في الاستثمار التجاري والصناعي، بطرح عدد من المواقع على شوارع وطرق رئيسية، للاستفادة منها في أنشطة مصانع التمور أو مصانع الأعلاف أو محطات فرز وتخزين أو محال تجارية واستثمارية، ومزارع متخصصة في مواقع مميزة لتربية الدواجن أو الماشية، وتتوافر فيها الشروط البيئية والاقتصادية، التي تسمح في الاستثمار في النشاط.

وذكر أنه في مجال الترفيه سيتم طرح فرص بناء قرى تراثية ونزل ريفية ومنتجعات بيئية ومتنزهات، تشمل أكثر من 13 نشاطا ترفيهيا تتمثل في إقامة رحلات السير الطويل، وذلك بتنظيم رحلات سير للاطلاع على أنواع الأشجار والنباتات والكائنات البرية، وتسلق الجبال، وميدان الدراجات النارية، والحبال المتزلقة، والرماية بكرة الألوان، ومدرسة تعليم ركوب الخيل، إضافة إلى أنشطة ركوب الخيل، ومحميات بيئية، وحديقة حيوان، وألعاب مائية، والتزلج على الرمال، ورحلات السفاري، والتنزه والتخييم.

وبين الصوينع، أن المشروعات المطروحة أمام القطاع الخاص ترمي إلى إثراء التنوع الاقتصادي الوطني، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين، وتفعيل مشاركتهم في المجالات العديدة التي تنتجها مشاريع التنمية، مؤكدة أن مشاركة القطاع الخاص تعزز التنمية المستدامة، وتتيح الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في الفرص الاستثمارية، وبالتالي تنويع مصادر التمويل ومصادر الدخل، ودعم الناتج المحلي والتنمية المتوازنة، وذلك تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.