الأسهم السعودية تتراجع للجلسة الثانية رغم تحقيق المصارف أرباحا قياسية

تراجعت الأسهم السعودية بضغط أساسي من سهم "سابك" لتغلق السوق عند 8208 نقاط فاقدة 0.20 في المائة. رغم تراجع السوق للجلسة الثانية على التوالي إلا أنها تبقى داخل نطاق تداولات الخميس الماضي، ما يظهر انخفاض حدة التراجع وتماسك السوق، إلا أن ذلك التماسك لن يستمر في حال التداول دون 8165 نقطة التي تشكل الدعم للسوق حاليا وكسرها سيعيد السوق إلى مستويات 8050 نقطة على الأقل. حتى الآن لن تكتمل نتائج الشركات للربع الأول، ولا يزال كثير من الشركات المؤثرة لم يعلن بعد، ما يجعل الفترة المقبلة ستشهد كثافة في الإعلان نظرا إلى اقتراب نهاية المهلة. وأظهرت بيانات مؤسسة النقد ارتفاع الأرباح المجمعة للمصارف بنحو 7.6 في المائة في الربع الأول لتصل إلى 12.1 مليار ريال، ولم يسبق للمصارف أن حققت مثل تلك الأرباح خلال الأرباع السابقة، ما يظهر استفادة المصارف من ارتفاع السايبر دون ارتفاع في الديون المتعثرة حتى الآن. لا يزال مكرر ربحية القطاع دون مكرر ربحية السوق، ما يبقي القطاع قادرا على دعم السوق خلال الفترة المقبلة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 8224 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8237 نقطة رابحا 0.15 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8188 نقطة فاقدا 0.45 في المائة. وأنهى الجلسة عند 8208 نقاط فاقدا 16 نقطة بنسبة 0.20 في المائة. وارتفعت السيولة 8 في المائة بنحو 393 مليون ريال لتصل إلى 5.2 مليار ريال، بمعدل 36 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو 5.8 مليون ريال لتصل إلى 212 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.4 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 9 في المائة بنحو 11 ألف صفقة لتصل إلى 12 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 3.2 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.83 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 0.5 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الطاقة" بنسبة 2.8 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.67 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 1 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 32 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 19 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 10 في المائة بقيمة 533 مليون ريال.

أداء الأسهم



تصدر المرتفعة سهم "مجموعة السعودية" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 25.98 ريال، يليه "جبسكو" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 14.41 ريال، وحل ثالثا "طباعة وتغليف" بنسبة 2.99 في المائة ليغلق عند 21.67 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "بترورابغ" بنسبة 6.2 في المائة ليغلق عند 27.30 ريال، يليه "سبكيم العالمية" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 20.83 ريال، وحل ثالثا "النقل الجماعي" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 16.37 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 889 مليون ريال بنسبة 17 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 574 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 6 في المائة بقيمة 339 مليون ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية