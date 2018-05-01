بورصة دبي تصعد بدعم أرباح "إعمار للتطوير" .. والنفط يضغط على بقية الأسواق الخليجية

ارتفعت الأسهم في بورصة دبي أمس بدعم نتائج قوية لـ "إعمار للتطوير" لتتفوق السوق في أدائها على منطقة الخليج، حيث تراجعت معظم الأسواق في ظل تصحيح طفيف لأسعار النفط وعمليات جني أرباح في أسهم منتقاة.

وانخفض الخام بعد زيادة عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بما يشير إلى ارتفاع الإنتاج هناك، لكن الأسواق تتماسك قرب أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات.

وزاد مؤشر بورصة دبي 0.6 في المائة إلى 3066 نقطة بدعم مكاسب حققتها أسهم قطاعي العقارات والخدمات المالية. وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.9 في المائة. وقفز سهم "إعمار العقارية" 2.7 في المائة، وزادت أسهم وحدتها "إعمار للتطوير" 0.9 في المائة بعد أن حققت شركة التطوير العقاري ربحا صافيا بقيمة 819 مليون درهم "223 مليون دولار" في الربع الأول من 2018 مقابل 506 ملايين قبل عام.

وكان بنك سيكو البحرين قد توقع أن تحقق الشركة ربحا صافيا بقيمة 767 مليون درهم وتوقعت المجموعة المالية هيرميس أرباحا قدرها 800 مليون درهم.

وبحسب ـ "رويترز" ـ قال فراجيش باندري مدير المحافظ لدى "المال كابيتال"، "نتائج "إعمار للتطوير" وكذلك "إعمار مولز" تشير إلى أن المجموعة تشق طريقها بشكل جيد في ظل الاتجاه النزولي الحالي".

وزاد صافي ربح "إعمار مولز" 1.7 في المائة إلى 548 مليون درهم بما يتماشى مع توقعات "سيكو البحرين".

وضغطت أسهم "إعمار" وغيرها من الشركات العقارية على سوق دبي هذا العام بسبب مخاوف بشأن توقعات أسعار العقارات. ومؤشر بورصة دبي منخفض 9 في المائة منذ بداية العام الجاري.

وفي أبوظبي، نزل سهم "اتصالات" 0.9 في المائة و"الدار العقارية" 0.5 في المائة، ما دفع المؤشر الرئيسي للبورصة إلى الانخفاض 0.3 في المائة إلى 4670 نقطة.

وزاد سهم "دانة غاز" 4 في المائة ليتعافى من انخفاض حاد في الجلسة السابقة. وسجل السهم تعاملات متقلبة بعد أن رفضت محكمة إنجليزية طلبا من الشركة لإلغاء حكم سابق يمنع "دانة غاز" من توزيع أرباح على مساهميها عن عام 2017.

وخسر مؤشر بورصة قطر 0.3 في المائة إلى 9112 نقطة مع تراجع سهم مصرف الريان 0.5 في المائة و"بروة العقارية" 1.8 في المائة.

واستقر مؤشر الكويت عند 4779 نقطة. وهبط مؤشر البحرين 0.4 في المائة إلى 1258 نقطة. ونزل مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى 4729 نقطة.

وفي القاهرة، استقر المؤشر الرئيس للبورصة المصرية عند 18295 نقطة، بينما واصل سهم "جلوبال تليكوم" مساره النزولي متراجعا 3 في المائة.

ويتعرض السهم لضغوط منذ بداية الشهر بعد أن سحبت "فيون" وهي مساهم الأغلبية في الشركة عرضا لشراء بقية الشركة وقالت "إنها لن تقدم عرضا آخر".

وفقد سهم الشركة ما يزيد على 20 في المائة من قيمته على مدى شهر.