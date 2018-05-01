إطلاق 6 مشروعات سكنية جديدة في 4 مدن





أعلنت وزارة الإسكان بدء إجراءات الحجز في ستة مشروعات جديدة توفر 14873 وحدة سكنية في مدن الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وذلك لتوفير عديد من الخيارات السكنية للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني، وتلبية احتياج جميع المدن بما فيها ذات الكثافة السكانية العالية. وأوضح سيف السويلم؛ المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، في بيان أمس، أن الوزارة دعت المواطنين المستفيدين من الدعم السكني إلى زيارة معارضها في كل من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ومحافظة جدة، وذلك للاطلاع على نماذج الوحدات السكنية واستكمال إجراءات الحجز. وأكد، أن مشاريع هذه المرحلة تتوزع في المدن ذات الطلب الأكثر على الدعم السكني، حيث تستهدف ضخ الوحدات السكنية في المدن الرئيسة، وإتاحة عديد من الخيارات من الفلل والتاون هاوس والشقق، بمساحات متنوعة وأسعار مناسبة لا تتجاوز المستهدف السعري للوزارة من 250 ألفا وحتى 750 ألف ريال. وأضاف، "تلتزم الوزارة في جميع مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الضمانات كافة على جودة البناء والالتزام بسرعة ودقة الإنجاز خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أعوام"، لافتا إلى أن إجمالي الوحدات التي تم الإعلان عنها ضمن برنامج "سكني" منذ إطلاقه تشهد إقبالا من المستفيدين، حيث تجاوزت نسب الحجوزات حتى شباط (فبراير) الماضي أكثر من 40 في المائة في كل المشاريع التي تم الإعلان عنها والبالغ عدد وحداتها أكثر من 34 ألف وحدة سكنية.