اليوم.. العالم يترقب قرار ترمب بشأن إعفاءات الرسوم الجمركية

تترقب الحكومات في جميع أنحاء العالم صدور قرارات من واشنطن بشأن الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم عشية انتهاء إعفاءات مؤقتة اليوم.

ووفقا لـ"الألمانية"، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في آذار (مارس) عن تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب و 10 في المائة على واردات الألمنيوم، بحجة أن الواردات المعدنية المدعومة تهدد الأمن القومي من خلال الإضرار بالمنتجين المحليين.

وقبل بدء تطبيق ضرائب الاستيراد، أصدرت واشنطن إعفاءات جمركية مؤقتة للاتحاد الأوروبي وأستراليا والأرجنتين والبرازيل وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية.

وكان وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس قد ذكر في تصريحات صحافية أمس الأول، أن بعض الدول التي حصلت على إعفاءات مؤقتة ستحصل على تمديدات عندما تنتهي صلاحية الإعفاءات المؤقتة الحالية.

ومنذ آذار (مارس) الماضي، وافقت كوريا الجنوبية على مراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع واشنطن، مقابل إعفاء دائم من التعريفات الجمركية على الواردات المعدنية.

وعقد ترمب الأسبوع الماضي اجتماعات في البيت الأبيض مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وكانت قضية التعريفات الجمركية وغيرها من القضايا التجارية على رأس جدول الأعمال.

وفي سياق متصل، دعا بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني إلى تقديم "عرض محدد" للولايات المتحدة في الخلاف الجمركي معها.

وقال ألتماير، المنتمي لحزب المستشارة أنجيلا ميركل، أمس، في تصريحات لإذاعة ألمانيا إنه يتعين مواصلة التفاوض حتى لو أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية أعلى على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي. وأضاف ألتماير: "أنا شخصيا أعتقد أنه يتعين علينا تقديم عرض محدد يمكن على أساسه مواصلة التفاوض".

وبين ألتماير أن مراجعة الجمارك بناء على قبول قواعد منظمة التجارة العالمية قد يستغرق فترة طويلة، مضيفا "لذلك أعتقد أنه يتعين علينا مواصلة التفاوض بصرف النظر عما سيحدث غدا". وأوضح ألتماير أن الهدف من المفاوضات ينبغي أن يكون خفض الجمارك بوجه عام، مفيدا بأن ألمانيا لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، إلا أن هذا لا ينبغي أن يكون مدعاة للحد من الصادرات الألمانية.

وذكر ألتماير أنه إذا قرر ترمب فرض قيود جمركية، فإنه سيكون هناك رد فعل على المستوى الأوروبي في ضوء تطورات الأيام والأسابيع المقبلة.

وأوضح، أن هناك حاجة إلى موقف واضح من ناحية، وإلى وعي من ناحية أخرى بالمسؤولية تجاه "عدم وصول الأمر إلى سباق جمركي يخسر فيه الجميع في النهاية ولا يكسب أحد".

يذكر أن ترمب استبعد على نحو مؤقت الاتحاد الأوروبي من فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم القادمة من الاتحاد.

إلى ذلك، ناشدت غرفة التجارة الأمريكية في ألمانيا كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنقيح نظام التعريفات الجمركية الخاصة بكل منهما في ظل الخلاف التجاري القائم بينهما حاليا.

وقال فرانك سبورتولاري الرئيس الجديد للغرفة في ألمانيا في تصريحات خاصة لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية في عددها الصادر أمس: "ليس هناك شيء يعارض فحص النظام على نحو أدق وتعديله"، لافتا إلى أن بعض اللوائح التي نمت تاريخيا على كلا الجانبين فقدت شرعيتها. وأعرب سبورتولاري عن أمله في التوصل إلى اتفاق قبل نهاية المهلة، مضيفا "سيكون أمرا محبطا للغاية، إذا لم يغير الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رأيه، (نشوب) حرب تجارية لن يؤدي سوى إلى خاسرين".

وأكد تأييده لإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن ذلك سيكون الأداة المناسبة لوضع التجارة بين أوروبا والولايات المتحدة على أساس جديد ومتين.