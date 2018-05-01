«أرامكو» تحدد سعر البروبان في مايو عند 500 دولار للطن

حددت "أرامكو السعودية" أمس، سعر البروبان في عقد أيار (مايو) عند 500 دولار للطن ارتفاعا من 475 دولارا للطن في نيسان (أبريل).
وبحسب "رويترز"، فإن سعر بروبان "أرامكو" معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.
الطاقة- النفط
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