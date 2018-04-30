ألمانيا: عدد الوظائف الشاغرة وصل إلى مستوى قياسي

أعلن المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف "أي إيه بي" زيادة عدد الوظائف الشاغرة في ألمانيا خلال الربع الأول من عام 2018 على نحو قياسي لم تشهده ألمانيا من قبل.

وجاء في المسح الذي قام به المعهد وتم نشره بشكل مسبق بمناسبة "عيد العمال" الموافق غدا الثلاثاء أن عدد الوظائف الشاغرة بألمانيا بلغ 1.19 مليون وظيفة وتجاوز بذلك القيمة العالية التي تم رصدها في الربع الأول من العام الماضي.

يذكر أن عدد الوظائف الشاغرة في ألمانيا خلال الربع الأول من عام 2017 كان يقل عن العدد الحالي بإجمالي 126 ألف وظيفة.

وبحسب المسح الذي أجراه المعهد الألماني الذي يستند إلى إجراء استطلاع على شركات، بلغ عدد الوظائف الشاغرة لدى الشركات في غربي ألمانيا خلال الربع الأول من العام الجاري 930 ألف وظيفة، كانت تبحث عن موظفين مناسبين بصورة فورية.

وفي المقابل بلغ عدد الوظائف الشاغرة في شرقي ألمانيا 260 ألف وظيفة فقط.

وسجل المعهد أقصى درجات الاحتياج لموظفين مؤخرا في الشركات الصغيرة التي يصل عدد العاملين بها إلى تسعة أشخاص.

وكشف المسح أن أفضل الفرص في سوق العمل يمتلكها مستشارو إدارة الشركات ومستشارو الضرائب والمهندسون المعماريون وباحثو السوق وخبراء الإعلان وخبراء تكنولوجيا المعلومات الذين يمكن تجميعهم تحت مصطلح شامل وهو "مقدمي خدمات الأعمال التجارية المؤهلين".

وأوضح المعهد أن عدد الوظائف الشاغرة في هذا القطاع بلغ 327 ألف وظيفة في الربع الأول من العام الجاري، وجاء بعدها وظائف قطاع الخدمات بواقع 296 ألف وظيفة شاغرة، ثم العاملين بقطاع الصناعة بواقع 163 ألف وظيفة شاغرة.