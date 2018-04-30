الزياني يحضر ورشة عمل "مسارات السوق الخليجية المشتركة"

حضر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، اليوم في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض ورشة العمل الثالثة التي تنظمها وحدة المستشارين بالتعاون مع قطاع الشؤون الاقتصادية والتنموية تحت عنوان "مسارات السوق الخليجية المشتركة"، وذلك في اطار برنامج الإثراء المعرفي الذي تتبناه الأمانة العامة.



وفي بداية الورشة ألقى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة بن سعيد العبري كلمة رحب فيها بضيف الورشة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الأسبق الدكتور عبدالله بن ابراهيم القويز ، مشيداً بالجهود الذي قامت بها وحدة المستشارين في تنظيم ورش العمل الثلاث، واختيار موضوع "مسارات السوق الخليجية المشتركة" عنواناً لها. وقد استهلت أعمال الورشة بجلسة عامة تناولت عدة محاور شارك فيها كل من مدير إدارة أمن المنافذ والحدود بقطاع الشؤون الأمنية فرج العتيبي ، ومدير إدارة التجارة والصناعة جاسم العلوي ، ورئيس قسم السوق الخليجية المشتركة سالم العجيلي التي تناولت المواطنة الاقتصادية الخليجية في مسارات التنقل والإقامة ومزاولة المهن الحرف وتملك العقار وجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية. ثم تحدث ضيف ورشة العمل الدكتور عبدالله القويز، معبراً عن شكره وتقديره للأمين العام على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذه الورشة الثالثة التي تنظمها وحدة المستشارين بالأمانة العامة ، كما عبر عن اعتزازه بالسنوات التي قضاها في منصبه كأمين عام للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون مشيدا بما تحقق من انجازات في مختلف المجالات الاقتصادية .



ونوه الدكتور القويز بأهمية السوق الخليجية المشتركة في مسيرة العمل الخليجي المشترك ، مؤكدا على ضرورة استكمال متطلبات تحقيق المواطنة الاقتصادية في مجلس التعاون، مشيرا الى أهمية ابراز الانجازات التي حققها مجلس التعاون ليس فقط في المجال الاقتصادي بل في مختلف المجالات عبر وسائل الإعلام المختلفة. وأكد الدكتور القويز على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الأمانة العامة في صناعة القرارات والسياسات الهادفة الى تعزيز التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات الاقتصادية ، وتبني المبادرات الرائدة من أجل مزيد من التقدم والنماء لمسيرة التعاون الخليجي، مؤكدا أن أمام دول مجلس التعاون فرصاً عديدة لتحقيق مكانة اقتصادية متميزة في السلم الاقتصادي الدولي. أعقب ذلك مناقشة عامة أجاب فيها الدكتور عبدالله القويز على الأسئلة الموجهة من الحضور.