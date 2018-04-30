أظهرت حسابات لرويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة اليوم الاثنين أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في يونيو حزيران سيرتفع خمسة دولارات إلى 68.31 دولار للبرميل.
وسعر البيع الرسمي لشحنات يونيو حزيران من الخام العماني هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام في الساعة 0830 بتوقيت جرينتش على مدى أبريل نيسان لعقد شهر أقرب استحقاق.
وتشير الحسابات إلى أن سعر البيع الرسمي لخام دبي سيبلغ 68.11 دولار للبرميل في يونيو حزيران بخصم 0.20 دولار للبرميل عن الخام العماني في بورصة دبي للطاقة.
- سعر الخام العماني يرتفع إلى 68.31 دولار للبرميل في يونيو
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