التزام "أوبك" والطلب القوي سيغذيان صعود النفط لنهاية 2018

أظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم الاثنين إن الالتزام الشديد بتخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك والطلب القوي وتعطل إمدادات في الشرق الأوسط من المرجح أن يرفع متوسط سعر النفط هذا العام إلى أكثر من 67 دولارا للبرميل.

وتوقع 38 اقتصاديا ومحللا شاركوا في المسح أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.40 دولار في 2018 بزيادة تتجاوز الخمسة بالمئة عن توقع الشهر السابق البالغ 63.97 دولار.

وهذا أعلى متوسط لتوقعات برنت للعام 2018 منذ ديسمبر كانون الأول 2015 على الأقل.

ورفع محللو النفط في استطلاعات رويترز توقعات متوسط السعر في كل شهر منذ أغسطس آب الماضي.

ونتيجة للشح التدريجي في السوق سجل خاما برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 في ابريل نيسان الجاري عند 75.47 دولار و69.56 دولار للبرميل على الترتيب.

وارتفع برنت 11 بالمئة منذ بداية العام بينما ارتفع غرب تكساس 12.6 بالمئة.

وتوقع المحللون أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي الخفيف 63.23 دولار للبرميل هذا العام مقابل 59.85 دولار في استطلاع مارس آذار.

وقال دانيال هاينز المحلل في ايه.ان.زد "مع ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن ينمو الإنتاج الأمريكي سريعا في الأشهر المقبلة.

"قد تظل أسعار الخام مرتفعة على المدى القصير إلى أن تؤدي زيادة أنشطة الحفر في الولايات المتحدة إلى تسارع نمو الإنتاج".