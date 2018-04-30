الذهب يتراجع مع صعود الدولار وانحسار التوترات الكورية

تراجع الذهب اليوم الاثنين متجها صوب أدنى مستوى في شهر الذي سجله الأسبوع الماضي مع تعزز الشهية للأصول عالية المخاطر مثل الأسهم في ظل انحسار التوترات بشبه الجزيرة الكورية مما رفع الدولار.

كان المعدن انخفض واحدا بالمئة الأسبوع الماضي بفعل ارتفاع الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية فوق الثلاثة بالمئة وهو ما ضغط على الأصول غير المدرة للفائدة. وسجل الذهب 1315.06 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الخميس وهو أقل سعر له منذ 21 مارس آذار.

وبهذا يتجه المعدن للانخفاض 0.5 بالمئة في ابريل نيسان ماحيا مكاسب الشهر السابق.

وبحلول الساعة 0935 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.4 بالمئة إلى 1316.15 دولار للأوقية بينما انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم يونيو حزيران 0.5 بالمئة إلى 1316.90 دولار للأوقية.

وقال نعيم أسلم كبير محللي الأسواق لدى ثينك ماركتس "انحسار المخاوف الجيوسياسية وتعزز مؤشر الدولار هما العاملان الصانعان لموجة البيع."

ومضى يقول "نلحظ مستويي دعم مهمين - 1307 دولارات و1300 دولار" مضيفا أن "كسر هذين المستويين سيجلب المزيد من ضغوط البيع."

وانخفضت الفضة 0.6 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.40 دولار للأوقية بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع 16.37 دولار.

ونزل البلاتين 0.6 بالمئة أيضا إلى 905 دولارات وهبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 969.72 دولار.