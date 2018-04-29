بترول الكويت: أول شحنة بنزين من مصفاة نغي سون ستطرح للبيع أول مايو

قالت شركة بترول الكويت العالمية إن مصفاة نغي سون الفيتنامية بدأت بنجاح إنتاج بنزين 92 الخالي من الرصاص.

أضافت أن شحنة البنزين الأولى البالغ حجمها خمسة ملايين ليتر ستطرح للبيع في الأول من مايو أيار المقبل.