تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في مستهل تعاملات الأسبوع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداًء متباينًا لدى إغلاق التداول اليوم، في مستهل تعاملات الأسبوع وسط عمليات بيع من قِبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية .

وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة التداول ، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32 في المئة ليبلغ مستوى 10304.46 نقطة . في المقابل ، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.84 في المئة ليبلغ مستوى 873.07 نقطة، كما شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي زاد بنحو 0.15 في المئة ليبلغ مستوى 2294.99 نقطة .

وأوضحت البيانات، أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حافظ على مكاسبه التي حققها بنهاية الأسبوع الماضي حيث أغلق التداول مسجلًا نحو 1.006 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.5 مليار جنيه .

وأفادت تلك البيانات بأن تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية اتجهت نحو البيع بصافي قيمة بلغت 40.2 مليون جنيه، و29.3 مليون جنيه، و44.5 مليون جنيه، على التوالي، بينما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية نحو الشراء بصافي قيمة 79 مليون جنيه، و1.8 مليون جنيه، و33.3 مليون جنيه .

وارتفعت في ختام تعاملات اليوم، أسعار أسهم 87 شركة ، بينما تراجعت أسعار أسهم 63 شركة ، وحافظت 32 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة .