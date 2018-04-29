رفع الإيقاف عن شركة رؤية الوسيط لوساطة التأمين

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي السماح لشركة رؤية الوسيط لوساطة التأمين بممارسة نشاط وساطة التأمين اعتبارًا من 13/ 08 / 1439هـ الموافق 29/ 04 / 2018م.

وأوضحت المؤسسة أن هذا القرار يأتي بعد أن عالجت الشركة ملاحظات المؤسسة القائمة عند الإيقاف والتزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية وعدم الإخلال بالتسعير.

وأكدت المؤسسة التزامها بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية القائمة على الشركة ، داعية جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى .