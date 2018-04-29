انطلاق المزاد العلني الثاني لأملاك "معن" وشركة "سعد".. 20 شعبان

حددت محكمة التنفيذ بالخبر ، وتكتل إتقان يوم الأحد القادم 20 شعبان 1439هـ الموافق 6 مايو 2018م موعدًا للمزاد العلني الثاني من مزادات أملاك رجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية ،



وقالت إدارة تكتل إتقان بأن المزاد الثاني والذي يعد من المزادات الضخمة سيبدأ يوم الأحد ويستمر حتى انتهاء المعروض في فندق الموفنبيك الخبر، وقد تم تخصيصه لبيع أكثر من 30 مستودعا يحتوي على أكثر من مليون متر مربع من أجود أنواع الرخام (ألواح وصناديق) والسيراميك بمقاسات وأشكال متنوعة إضافة إلى " المنقولات " في أكثر من 25 مستودعًا والتي تحتوي على التجهيزات المنزلية والمكتبية ، و أثاث وسجاد وديكورات ، وتحف ، وأجهزة كهربائية ، وأدوات مطبخ ، وأدوات صحية ، وقرطاسية ، وقطع غيار سيارات ، ومواد بناء، ومكيفات مركزية ، وقطع غيار للتكييف ، ومضخات مياه ، وسلالم كهربائية ، وغيرها .



ومن جهة أخرى أكد التكتل بأن الاستعدادات قد بدأت منذ وقت مبكر لاستقبال المستثمرين الراغبين في دخول المزاد حيث أوضح التكتل أنّه من المقرر بيع المنقولات من خلال مجموعات مصنفة ، وتتاح للمسجلين الذي أثبتوا الملاءة المالية للتكتل وسجلوا رغبتهم في الدخول فرصة المعاينة بمركز سعد الصناعي بالدمام طريق الأحساء – بقيق العام باتجاه الظهران بعد كوبري الصناعية ، حيث يمكن للمستثمر مراجعة المحتويات وكمياتها وإقراره على ذلك ، وبعد ذلك يتقدم بظرف مغلق يحتوي على القيمة التي حددها لشراء المجموعة المصنفة والتي تمت معاينتها طبقًا للنموذج المعد لذلك مع تقديم شيك مصرفي باسم محكمة التنفيذ بالخبر بالمبلغ المحدد كدفعة مقدمة حسب كل مجموعة ، وسيتم فتح المظاريف وإطلاق المزايدة العلنية وفقًا لأحكام التنفيذ يوم الأحد القادم (الموعد المحدد للمزاد)، وفي حال رسو المزاد على أحد المزايدين يعتبر الشيك المقدم جزء من ثمن المجموعة المُباعة .



الجدير بالذكر بأنَّ الدائرة المشتركة بمحكمة التنفيذ بالخبر قد بدأت بصرف مستحقات الدائنين للديون الممتازة من الموظفين والعمالة الذين لهم حقوق على المنفذ ضدهما "معن عبدالواحد الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات" وذلك من حصيلة المزاد الأول الذي أقيم بالمنطقة الشرقية في الثامن عشر من مارس الماضي الموافق الأول من رجب 1439هـ. والذي استمر لمدة سبعة أيام تم خلالها بيع أكثر من 1142 سيارات وشاحنات وحافلات ومقطورات ورافعات ومعدات ثقيلة تشمل صهاريج لنقل الوقود والمياه والصرف الصحي، مولدات ومحولات كهربائية، مكائن وآليات متعددة، "كرينات" لكل الأعمال الإنشائية، معدات إنشائية، مجموعة "شياول" متنوعة، حفارات، مجموعة رافعات شوكية إضافة لعديد من المعدات الثقيلة الأخرى , بقيمة 50 مليون ريال , وشهد اقبالاً كبيراً تجاوز 13.8 ألف مشترك من أصحاب المؤسسات والشركات والمستثمرين السعوديين والخليجيين وأصحاب معارض السيارات من مختلف مناطق المملكة.