الملك سلمان يغادر الرياض متوجهاً إلى جدة

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بعد ظهر اليوم الرياض متوجهاً إلى جدة.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين في صالة التشريفات بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير سعد بن عبدالله بن تركي، و الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، و الأمير سعود العبدالله الفيصل، و الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، و الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، و الأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، و الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، و الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، و الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، و الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، و الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، و الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، و الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير دولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، و الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، و الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء، و الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة، و الأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف، و الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، و الأمير منصور بن ثنيان بن محمد، و الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، و الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، و الأمير سعود بن فيصل بن مساعد ، و الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، وأصحاب الفضيلة والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

كما كان في وداع الملك عند سلم الطائرة، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين ، الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، و الأمير خالد بن فهد بن خالد، و الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن سعد بن فهد، و الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، و الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، و الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، و الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

كما غادر في معيته، رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حازم بن مصطفى زقزوق، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد بن محمد العيسى، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.