خادم الحرمين الشريفين يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصره بالرياض اليوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين المملكة ومنظمة الصحة العالمية.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان و وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة و وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وعدد من المسؤولين بمنظمة الصحة العالمية.