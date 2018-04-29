3.7 مليون موظف في ألمانيا بمرتب أقل من ألفي يورو شهريا

أعلنت الحكومة الاتحادية أن هناك نحو 3.7 مليون مواطن يعملون بدوام كامل في ألمانيا يقل صافي الدخل الشهري لكل منهم عن ألفي يورو.
وجاء ذلك في رد الحكومة الألمانية على استفسار من حزب اليسار في البرلمان الألماني "بوندستاج".
ووفقا لأحدث الأعداد التي تعود لنهاية عام 2016، بلغت نسبة هؤلاء الأشخاص 17.7 بالمئة من جميع العاملين بدوام كامل وخاضعين للتأمينات الاجتماعية الإجبارية في ألمانيا.
وتفاوتت النسب بين غربي ألمانيا وشرقها، حيث بلغت في الغرب 14.7 بالمئة، وفي الشرق 31.2 بالمئة.
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