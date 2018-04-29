انخفضت أرباح الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" بنسبة 6.79 في المائة إلى 39.593 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018 مقارنة بأرباح 42.477 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي الربح للفترة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2018 نحو 64.885 مليون ريال مقابل 66.050 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بنمو قدره 1.76 في المائة. وبلغت ربحية السهم نحو 0.56 ريال مقابل 0.6 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
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- "بدجت السعودية" تربح 39 مليون ريال.. بانخفاض 6% عن الربع المماثل من العام السابق
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