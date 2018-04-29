"متطورة" تربح 5 مليون ريال في الربع الأول

ارتفعت أرباح الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة" بنسبة 50.29 في المائة إلى 5.11 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018 مقارنة بأرباح 3.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي الربح للفترة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2018 نحو 5.48 مليون ريال مقابل 4.42 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بنمو قدره 23.98 في المائة. وبلغت ربحية السهم نحو 0.1 ريال مقابل 0.07 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
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