وجهة فريدة تستثمر ثروة الوطن مجتمعا وأفرادا

يجسد مشروع القديّة الذي وضع حجر أساسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، البارحة، بعد أن أعلنه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في أبريل 2017 - رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، والاستثمار في ثروة الوطن الحقيقية التي تتمثل في المجتمع وأفراده.

وتعد القدية وجهة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في المملكة، وستصبح معلما ثقافيا بارزا ومركزا ترفيهيا مهما لتلبية احتياجات الجيل الحالي وأجيال المستقبل في المملكة.

ويوفر المشروع وجهة فريدة من نوعها لاكتشاف مواهب الشباب السعودي، وإطلاق قدراتهم، وتوسيع آفاقهم نحو مجالات أرحب وتجارب جديدة غير متوقعة.

ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي بالقرب من الرياض في المنطقة الوسطى، ما يسهل الوصول إليه من جميع أنحاء المملكة. ويتميّز الموقع بتضاريس فريدة من الأودية، والتلال، والتراكيب الصخرية، والمرتفعات المتعددة، ما يجعله واحة جذب سياحي رائعة.

كما يعد مشروع القدية أحد الاستثمارات المجدية داخل المملكة، التي تصب في خدمة الوطن والمواطن، ويسهم في تعزيز تنافسية المملكة عالميا باستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين. ويحقق عوائد إضافية للاقتصاد السعودي، من خلال تحريك عديد من القطاعات الاقتصادية المساندة مثل: المقاولات، والضيافة، والخدمات، والتجزئة وغيرها.

ويسهم المشروع في توفير فرص عمل مختلفة لأبناء وبنات الوطن، ويوفر آلاف الوظائف في مختلف المجالات لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية.

ويقوم مشروع القدية بدور مهم في تحسين مستويات المعيشة في المملكة، وتعزيز مسيرة الرقي والتقدم، وتحقيق مزيد من الازدهار والنمو الاقتصادي.

ويحقق المشروع نقلة نوعية وقفزة كبرى في دعم السياحة الداخلية، لدوره في تحويل الإنفاق على السياحة الخارجية إلى داخل المملكة، من خلال توفير خيارات ترفيهية نوعية ومتميزة منتقاة بدقة وعناية فائقة لتناسب كل أفراد المجتمع. ويوفر المشروع آفاقا جديدة بتقديم مجموعة من الفعاليات الثقافية والتاريخية والتعليمية التي تجذب الزوار وتشجعهم على تكرار زياراتهم للاستمتاع بتجارب قيّمة ومفيدة.

كما يتميّز مشروع القدية بتوفير مرافق تسلية أكثر إثارة وجمالا، من خلال مجموعة متنوعة من مدن الملاهي ومراكز الترفيه المجهزة بأحدث التقنيات المتطورة، التي تجعل المشروع الوجهة السياحية المثالية. ويقدم المشروع أفضل المراكز الرياضية والأكاديميات ومراكز التدريب، التي ستخصص لاستثمار وتوجيه طاقات الشباب السعودي، واكتشاف مواهبهم ومهاراتهم الرياضية، وتأهيلهم لتحقيق تميّز رياضي في مختلف المجالات الرياضية المحلية والإقليمية والعالمية.

وتعد "العجلات والأجنحة" من أبرز المجموعات الخمس في مشروع القدية، التي تقدم تشكيلة متنوعة من الإثارة والتشويق لعشاق رياضة السيارات وهواة الطيران في بيئة آمنة.

وتقدم مجموعة "ألعاب الثلج والمياه" في المشروع أنشطة جديدة شيقة لخوض تجارب فريدة من نوعها، وتوفر نموذجا استثنائيا يدمج جميع مواسم السنة في وقت واحد.

ويتيح موقع القدية المتميّز للزوار مشاهدة الحياة الفطرية والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، ويقدم مجموعة متنوعة من المغامرات والأنشطة الترفيهية في الهواء الطَّلق لهواة التنزه ومحبي الرحلات البرية.