قال مساعد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت إن مشروعا لتنمية سيناء يجب أن يكتمل في 2022 بتكلفة تصل إلى 275 مليار جنيه (15.6 مليار دولار) واصفا المشروع بأنه "مشروع أمن قومي".

ويشغل إبراهيم محلب منصب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. وتبلغ التكلفة التي قدرها محلب للمشروع نحو ثلاثة أمثال التكلفة التي قدرها السيسي عند الإعلان عنه في ديسمبر كانون الأول.

ومنذ سنوات يشن متشددون هجمات على الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء التي تفتقر إلى مشروعات البنية الأساسية وفرص العمل. وعلى النقيض منها تعج محافظة جنوب سيناء بالمنتجعات السياحية على البحر الأحمر.

وقال محلب إن المشروع يشمل خططا لإقامة شبكة طرق ضخمة ومجتمعات عمرانية ومشروعات صناعية وأربع محطات لتحلية مياه البحر ومستشفيات وشبكة للصرف الصحي.

وقال "مشروع تنمية سيناء مشروع أمن قومي".

ولا تزال مصادر تمويل المشروع غير واضحة.

ومنذ فبراير شباط تشن قوات الجيش والشرطة عملية واسعة لسحق المتشددين الذين قتلوا مئات من أفراد الجيش والشرطة وسكان خلال السنوات الماضية.

وتخوض قوات الأمن المصرية منذ عام 2013 مواجهة ضد إسلاميين متشددين في المنطقة الصحراوية قليلة السكان والتي تمتد من قناة السويس إلى قطاع غزة وإسرائيل.

