أمانة الشرقية : مليون ريال خسائر العبث بالممتلكات العامة سنوياً.. ودراسة لوضع كاميرات مراقبة وإحالة العابثين للمحكمة

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز ملامح خطتها للحد من العبث في الممتلكات العامة، من خلال عدد من الحلول التي وضعتها لوقف الهدر المالي الذي تتكبده شهريا نتيجة أعمال الصيانة الدورية في الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ العامة. وأوضح المستشار الاعلامي والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بالأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن أمانة المنطقة الشرقية وضعت خطة متكاملة لعمليات التشجير وبرنامج خاص لإنشاء الحدائق سنويا، والذي يتضمن إنشاء 40 حديقة سنويا، إضافة إلى خطة أخرى لزيادة الرقعة الخضراء. وأشار إلى ضرورة الرعاية والصيانة والخدمة المستمرة للنباتات المختلفة والمسطحات الخضراء، لتحتفظ برونقها وجمالها ونضارتها ومساعدتها على النمو السليم، مبيناً أن الأمانة قامت مؤخراً بطرح برنامج أنسنة المدن وهو برنامج يسعى الى تحقيق مفهوم المدينة الصديقة للجميع في المملكة العربية السعودية وفق ضوابط واليات محددة لتحقيق الفائدة لجميع الأطراف. وأفاد الصفيان إن عدد الحدائق والساحات البلدية يبلغ حاليا أكثر من 310 حديقة وساحة بلدية في حاضرة الدمام، فيما بلغ إجمالي مساحات الكورنيش والواجهات البحرية أكثر من ( 5,800,000 مليون متر مربع)، مؤكدا على أن هذه المساحات الكبيرة تتطلب زيادة في الجهد والمال للمحافظة على ما يتم انجازه من خلال عمليات التشغيل والصيانة والتي تعتبر من أهم المراحل في عملية الحفاظ على المكتسبات الحالية، منوها الى أنه بالرغم من هذه الجهود والمنجزات، الا أنها تتعرض للعبث بالممتلكات العامة والتي تعتبر من أهم العقبات التي تواجه عمليات التشغيل والصيانة للحدائق والمنتزهات العامة. ولفت الصفيان الانتباه إلى التكلفة السنوية الباهضة لإصلاح التلفيات المقرونة بهذه الظاهرة يتجاوز المليون ريال، وأشكال العبث بممتلكات الحدائق والمتنزهات تتضمن الملاعب, دورات المياه, نوافير, نظافة, ري, أثاث حدائق, أسوار حدائق, ألعاب الأطفال.