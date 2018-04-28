الحربي: لا تهنئونا .. شوط الحسم في حائل

رفض سعود الحربي رئيس نادي أحد تقبل تهاني الوسط الرياضي بنجاح فريقه لكرة القدم بالبقاء في الدوري السعودي للمحترفين رغم الفوز على ضيفه الطائي بخماسية نظيفة في ذهاب ملحق الصعود والهبوط أمس الأول، وقال "لم نحسم التأهل بعد، تبقى شوط الحسم في حائل".

وأضاف "احترمنا خصمنا احترام الكبار، وأكرمنا رب العالمين بهذه النتيجة الإيجابية".

وشدد الحربي على أن الفريق إذا لعب بنفس مستواه وحماسته خلال الخميس المقبل ضمن إياب الملحق في حائل، واحترم الخصم، فسيخرج أيضا منتصرا، وقال "لا أخشى إلا من فريقي، لا يوجد ما يستدعي الخوف، أحد فريق عريق يعرف حساسية وقوة هذه المباريات، ولله الحمد يعرف كيف يتعامل معها".

وأوضح الحربي "سيدو ديمبا مدرب الفريق منح اللاعبين أمس راحة عن التدريبات، اليوم سنبدأ التحضير لمواجهة الخميس".

واعترف الحربي بأنه سعيد جدا بخروج أنصار أحد من ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية سعيدين، وقال "الحمد لله أننا فرحنا العشاق، ما زلنا نحتاج دعمهم ودعاءهم، هم شركاء الانتصار، شركاء البقاء والتأهل، نؤجل الفرح بعد أسبوع".