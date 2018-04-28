رئيس الطائي: لا حياة لمن تنادي

أبدى ناصر الحماد رئيس نادي الطائي انزعاجه الكبير من عدم تجاوب الاتحاد السعودي لكرة القدم مع الحلول والمقترحات التي قدمتها إدارة ناديه وشقيقها الكوكب لمباراتي ملحق الصعود للدوري السعودي للمحترفين، وقال "مع الأسف، لا حياة لمن تنادي، يئسنا من الاتحاد السعودي، رفضوا كل مقترحاتنا".

وأضاف "النادي تلقى خطاب رفض منحنا حق الاستفادة من خمسة تغييرات فنية لكل مباراة كما هو معمول به في دوري الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى عدم المساواة بمنحنا حق استعارة لاعبين أجانب لمباريات ملحق الصعود لنتساوى مع أجانب أحد، ما أثر في تكافؤ الفرص والمنافسة".

وعبر رئيس الطائي عن انزعاجه من عدم منح فريقه حق استعارة الأجانب، فيما استفاد المنافس أحد من اللاعبين الأجانب، وقال "الدليل أهداف أحد حققها اللاعبون الأجانب في مباراة ذهاب الملحق التي انتهت بخمسة أهداف".

وكشف الحماد أنهم سيواصلون العمل لتجهيز فريقهم للقاء الإياب، وقال "ما دام هناك بصيص أمل فسنواصل العمل، لا بد أن نلعب في مباراة الإياب أمام شقيقنا أحد رغم الصعوبات التي نواجهها". وبين الحماد في ختام حديثه، أنه حالياً لن يقوموا بأي خطوة أو مخاطبات مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وقال "بعد نهاية مباراة الإياب سنرى ماذا نفعل لحفظ حقوق نادي الطائي".