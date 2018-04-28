الأخضر .. اختبارات سرعة وقياس

رفع المنتخب السعودي لكرة القدم، من درجة تحضيراته في معسكره الذي تحتضنه ماربيا في إسبانيا ضمن المرحلة الرابعة من التحضيرات التي تسبق المشاركة في مونديال روسيا 2018، حيث خصّص المدرب الأرجنتيني أنطونيو بيتزي، المران الصباحي الذي جرى البارحة، لإجراء اختبارات وقياس وقوة عدد من اللاعبين في الصالة الرياضية، باستخدام أجهزة قياس متخصّصة، في حين فرض في الفترة المسائية اختبارات أخرى للسرعة والتحمل للمجموعة بالكامل.

وقسّم بيتزي اللاعبين إلى ثلاث مجموعات أثناء الاختبارات، بينما اختتم المران بتمارين الإطالة مع المعد البدني، في الوقت الذي فرض مدرب الحراس تدريبات خاصة لحراس مرمى الأخضر.

من جهة أخرى، عقد عمر باخشوين مدير الأخضر ظهر البارحة اجتماعا مع اللاعبين، بحضور الجهاز الفني تحدّث من خلاله عن أهمية المرحلة الحالية التي تستوجب التركيز العالي والانضباط المثالي لما يحقق أهدافها من خلال الاستفادة من كل البرامج المعدة.

وشهد الاجتماع تقديم بيتزي، للدكتور تيم هركنيس مدير قسم العلوم الرياضية في نادي تشيلسي الإنجليزي، الذي سيعمل مع لاعبي الأخضر على الجوانب الذهنية. من جهة ثانية، اقترح الاتحاد الدولي "فيفا" ثلاثة شعارات تزين حافلة الأخضر خلال مشاركته في المونديال، حيث نشر استفتاء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "تويتر"، حول الشعارات الثلاثة للحافلة، التي جاءت على النحو التالي: " فرسان الصحراء - الصقور الخضر.. قدها وقدود - معاكم ياصقورنا الخضر".

وكتب: "أي شعار سيقوم بتزيين حافلة المنتخب السعودي في كأس العالم روسيا 2018، الخيار يعود لكم، شاركوا في استفتاء كونوا هناك مع هيونداي واختاروا شعاركم المفضل".

وكان الأخضر قد تأهل إلى بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها صيف 2018 محتلا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية.

ويوجد الأخضر في المجموعة الأولى بالمسابقة، إلى جانب مصر، أوروجواي، روسيا (البلد المضيف).