بورصة نيويورك تكسر احتكار «ناسداك» لأسهم التقنية

منذ أن انطلقت تصنيفات التكنولوجيا رفيعة المستوى في الخيال العام منذ أكثر من عقدين من الزمن، كانت بورصة ناسداك مرادفة للشركات العملاقة على الإنترنت التي حددت اتجاه العصر الحديث.

في غضون ما يزيد قليلا على عام، سجل منافسو بورصة ناسداك عبر المدينة في بورصة نيويورك للأوراق المالية أعلى عمليتين للإدراج: 3.9 مليار دولار جمعها تطبيق المراسلة Snapchat في آذار (مارس) 2017 وإدراج خدمة تدفق الموسيقى Spotify هذا الشهر.

وقد أثار هذا تساؤلات حول من هو الملك الجديد للاكتتاب العام الأولي في مجال التكنولوجيا في وقت يتوقع أن تزيد فيه المخاطر حتى أكثر من قبل.

التوقعات في وول ستريت هي أن الصفقات القليلة في 2018 يمكن أن تتسارع في السنوات المقبلة، مع وجود شركات مثلUber وAirbnb لها وضعها الخاص لإحداث قفزة في السوق العامة.

ويعترف جون تاتل، مدير عمليات الإدراج في بورصة نيويورك، بأن البورصة "بطيئة في اللحاق بالركب" في الوقت الذي أدرجت فيه سلسلة من الشركات البارزة مثل أمازون في بورصة ناسداك.

عانت "ناسداك" من سوء السمعة مع الاكتتاب العام لـ"فيسبوك" عام 2012، حيث ساهمت الحوادث الفنية في فوضى وتأخر الافتتاح للأسهم، ما شجع بورصة نيويورك على طرح نفسها كبديل.

استحوذت البورصة التي تملكها شركة Intercontinental Exchange، على فكرة أن شركات التكنولوجيا ستكون عمالقة جديدة في الصناعة، وغيرت معايير الإدراج لديها وبدأت في التوظيف بقوة في سيليكون فالي، في نهاية المطاف.

وقد ازدادت أسهم بورصة نيويورك في عدد الصفقات التكنولوجية من أرقام من خانة واحدة في أواخر التسعينيات إلى 52 في المائة من عام 2013 إلى عام 2015، وفقا لوكالة ديلوجيك.

قال تاتل: "كانت بورصة نيويورك دائما موطنا للشركات المبتكرة - التكنولوجيا هي المرحلة التالية في الابتكار. لقد قمنا بتحديث معايير الإدراج لتلبية متطلبات الشركات في القرن الواحد والعشرين".

وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، قامت بورصة نيويورك بتوظيف خوسيه كوبوس، وهو مصرفي في سان فرانسيسكو وخبير سابق في قوات الصاعقة البحرية لقيادة حملتها عن قوائم التكنولوجيا.

كما عدلت بورصة نيويورك قواعدها لعمليات الإدراج المباشرة في شباط (فبراير) الماضي، وهي خطوة تأمل في أن تمهد السبيل أمام "الشركات الناشئة الكبيرة" أو الشركات وحيدة القرن التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار أو أكثر، التي قد ترغب في تجربة نهج Spotify وإدراج أسهمها دون جمع أي أموال جديدة.

بورصة ناسداك لم تكن تخلو من النجاحات الأخيرة: اختارت Dropbox للتخزين السحابي بورصة ناسداك عندما جمعت 869 مليون دولار في تعويم الشهر الماضي.

وفي مقرها في تايمز سكوير، منحت بورصة ناسداك نيلسون جريجز، أحد المخضرمين في البورصة، مسؤولية الإشراف على أعمالها في مجال حلول الشركات، التي تبيع للشركات علاقات المستثمرين وخدمات مجالس الإدارة، إضافة إلى عمليات الإدراج، لترسيخ جزء من قاعة بورصة ناسداك أمام الشركات من كلا العرضين.

وقال جريجز: "الأساس المنطقي للجمع بينها هو أنه في كثير من الحالات يكون لديهم العملاء النهائيين أنفسهم: الرؤساء التنفيذيون، وكبار الإداريين الماليين للشركات، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة".

على الرغم من أن بورصة نيويورك كانت تهيمن في عام 2017 مع 51 في المائة من الصفقات و80 في المائة من الأموال التي تم جمعها، إلا أن بورصة ناسداك كانت قد استحوذت على 85 في المائة من قوائم التكنولوجيا في عام 2016 وتتصدرها حتى الآن هذا العام بنسبة 54 في المائة، حسب بيانات وكالة ديلوجيك.

قال جريجز: "الأرقام تشير إلى حقيقة أننا نتعافى من تداعيات اكتتاب شركة فيسبوك".

يوضح تحليل الأرقام أن متوسط حجم الاكتتاب العام الأولي في بورصة نيويورك هو أعلى من بورصة ناسداك. على الرغم من أن بورصة ناسداك قد اكتسبت المزيد من عمليات الإدراج لشركات التكنولوجيا - 183 لمصلحة بورصة ناسداك مقابل 160 لبورصة نيويورك منذ عام 2010 – إلا أن بورصة نيويورك قد فازت بأكبر الاكتتابات العامة في السنوات الأخيرة.

مجمل القول هو أن قوائم التكنولوجيا في بورصة نيويورك جمعت 74.4 مليار دولار منذ عام 2010 مقارنة بـ 49.6 مليار دولار في بورصة ناسداك.

تحتفظ بورصتا نيويورك وناسداك بمعايير إدراج مختلفة، والتي يمكن أن تؤثر في عملية صنع القرار. يبلغ الحد الأعلى لرسوم الإدراج في بورصة نيويورك للشركات نصف مليون دولار سنويا مقابل 155 ألف دولار سنويا في بورصة ناسداك.

ورفض كل من Spotify وDropbox التعليق، إلا أن التنفيذيين في شركات تكنولوجيا أخرى، أشاروا إلى أن الإدراج في البورصة هو خيار شخصي.

وقال تيان تزو، الرئيس التنفيذي لشركة Zuora التي تبيع البرامج التي تمكن الشركات من التحول إلى شركات اشتراك، إن عملاء الشركة ومنهم شركة Caterpillar، أصبحوا مدرجين بشكل متزايد في بورصة نيويورك و"كان من المهم أن يكونوا هناك معهم".

في المقابل، قال روب برنشتين، الرئيس التنفيذي لشركة Coupa إن بورصة ناسداك ساعدت في توفير خدمات إدارة الإنفاق للشركات لإجراء اتصالات قيمة. وقال: "لقد تعرفت على جون تشامبرز (الرئيس التنفيذي السابق لشركة Cisco Systems) وتطور ذلك إلى علاقة توجيهية".

إن أبهة الطوابق المزخرفة في بورصة نيويورك للأوراق المالية في الحي المالي في مانهاتن، والتشويق الصادر عن دق جرس الافتتاح في يوم الإدراج يعني الكثير للبعض. بالنسبة لبرنشتين، كان من المهم أن يكون معه أكبر عدد ممكن من الزملاء.

يوجد في بورصة نيويورك حد أقصى يبلغ 14 ضيفا على المنصة إلى حد كبير بسبب أسباب تتعلق بنظام الحرائق، في حين يمكن لما يصل إلى 75 مشاركا المشاركة في قاعة بورصة ناسداك، السوق المفتوحة في ساحة التايمز.

في حين أن رسوم الإدراج ليست مساهما رئيسيا في عائدات كل من بورصتي ناسداك أو لشركة ICE، الشركة الأم لبورصة نيويورك، إلا أن الانتصار في معركة عمليات إدراج شركات التكنولوجيا ليس أمرا باهظ الثمن.

يجب أن يتم إغلاق التداول اليومي لأسهم الشركة في البورصة المحلية، ومع انتشار صناديق الاستثمار القائمة على المؤشرات والقوائم المتداولة في البورصة، فإن حجم التداول المرتفع قد انجذب إلى نهاية اليوم.

ومع ذلك، إذا أصبح المزيد من الشركات الوحيدة القرن مساهمة عامة، فإن الجائزة الكبرى لهذه البورصات التنافسية قد تكون في نهاية المطاف غير ملموسة بشكل أكثر بكثير: العلامات التجارية.

وقال كايل مارتن، وهو محلل أبحاث في Westwood Holdings: "إذا كنت مدرجا ضمن أي من بورصتي نيويورك وناسداك، لا يمكنك دفع أي شخص للإدراج في بورصتك، فمن تكون أنت؟"