بريطانيا تسجل أقل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي منذ 2012

ذكر مكتب الاحصاء الوطني في بريطانيا أن الاقتصاد البريطاني حقق أقل معدل نمو له خلال أكثر من خمس سنوات في الربع الأول من العام الجاري. ونما الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 1ر0 بالمئة فقط خلال الربع الأول، وهو أقل معدل له منذ الربع الأخير من عام .2012 وكان من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3ر0 بالمئة. وارتفع معدل الانتاج بنسبة 7ر0 بالمئة فيما تراجع معدل نمو قطاع التصنيع إلى 2ر0 بالمئة، وكان قطاع الخدمات هو الأكثر اسهاما في نمو الناتج المحلي الاجمالي، حيث سجل نسبة نمو تبلغ 3ر0 بالمئة في الربع الأول. على أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 2ر1 بالمئة في الربع الأول، بوتيرة أقل من النسبة المتوقعة والتي كانت تبلغ 4ر1 بالمئة.