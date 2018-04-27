أسهم أوروبا تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة بدعم من نتائج الأرباح الجيدة لبنوك إسبانية وتعافي أسهم قطاع التكنولوجيا التي اتجهت إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة واتجه إلى تسجيل أكبر موجة مكاسب منذ أواخر سبتمبر أيلول، بينما زاد المؤشر داكس الألماني 0.8 بالمئة وقفز المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة. وانصب التركيز هذا الأسبوع على البنوك حيث قادت مكاسب بي.بي.في.إيه وكايكسا أسهمهما إلى الارتفاع اثنين بالمئة و0.1 بالمئة بالترتيب. وحقق المصرفان نتائج فاقت التوقعات بفضل قوة أدائهما في الأسواق الخارجية. بيد أن سهم رويال بنك أوف سكوتلاند تصدر قائمة الخاسرين على مؤشر القطاع المصرفي الأوروبي الذي ارتفع 0.1 بالمئة حيث بدد السهم مكاسبه التي حققها في وقت مبكر ليجري تداوله على انخفاض بلغ 0.5 بالمئة.