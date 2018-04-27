الذهب متماسك قرب أدنى مستوى في 5 أسابيع

- حومت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أسابيع اليوم الجمعة متجهة إلى التراجع بأكثر من واحد بالمئة هذا الأسبوع تحت ضغط قوة الدولار وارتفاع العائد على السندات الأمريكية وانحسار التوترات الجيوسياسية. واستقر الذهب في التعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 1316.34 درلار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، وهو مستوى غير بعيد عن الأدنى الذي سجله خلال الجلسة الماضية عندما بلغ 1315.06 دولار للأوقية، وهو الأضعف منذ 21 مارس آذار. وانخفض المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1317.20 دولار للأوقية. وسجل الدولار أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر مقابل سلة عملات بفعل ارتفاع العائد على السندات الأمريكية بينما تراجع اليورو بفعل نبرة البنك المركزي الأوروبي التي تشير إلى عدم تشديد السياسة النقدية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 16.49 دولار للأوقية. وعلى أساس أسبوعي، انخفض المعدن بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى الآن مسجلا أكبر هبوط أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في الثاني من فبراير شباط. ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 905.20 دولار للأوقية بعدما لامس أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 901 دولار الذي لامسه يوم الخميس. وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 984 دولارا للأوقية وهبط بأكثر من أربعة بالمئة منذ بداية الأسبوع بعد تحقيق مكاسب لأسبوعين.