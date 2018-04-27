ارتفاع صافي ارباح هيونداي للهندسة والإنشاءات في الربع الأول للعام الجاري

أعلنت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، اليوم الجمعة، أن صافي أرباحها في الربع الأول للعام الحالي قد تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا مقارنة بالعام الذي سبقه بسبب مشاريع الإسكان والبنية التحتية القوية.

وقالت الشركة، في بيان، إن صافي ارباح الفترة من كانون ثان/يناير إلى آذار/مارس ارتفع إلى 140.15 مليار وون (130 مليون دولار) من 54.72 مليار وون في العام السابق،بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

ووفقا للبيان،انخفضت أرباح التشغيل بنسبة 11 في المئة إلى 218.47 مليار وون في الأشهر الثلاثة الأولى من 244.04 مليار وون في العام الماضي. وانخفضت المبيعات بنسبة 15 في المئة لتصل إلى 3.538 تريليون وون من 4.140 تريليون وون خلال نفس الفترة.

كان لدى لشركة الهندسة والإنشاءات 67.745 تريليون وون من الطلبات المتراكمة حتى نهاية آذار/مارس.