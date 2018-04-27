إيران تعطل تطبيق تليغرام لمنع تبادل الفيديوهات والصور

بدأت السلطات الإيرانية تعطيل تطبيق تليغرام للرسائل الفورية، الذي يجري استخدامه على نطاق واسع في إيران بحسب بي بي سي . وفي بيان رسمي، قالت الهيئة المشرفة على تشغيل الإنترنت إن تبادل الرسائل والفيديوهات عبر تطبيق تليغرام لم يعد مصرحا به بعد الآن في إيران. وأضافت أن هذه الخطوة من المرجح أن تؤثر على "جودة" التطبيق في البلاد. وقال مسؤولون بهيئة الاتصالات الإيرانية إن رخصة تليغرام لنصب خوادمها في البلاد قد انتهت، وهذا يعني أنه يجب نقل تلك الخوادم خارج الحدود الإيرانية، وأن كل حركة المرور الداخلية للتطبيق يجب أن تمر الآن عبر بوابات الإنترنت، التي تتحكم فيها الحكومة الإيرانية.