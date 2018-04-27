«هواوي» الصينية تحت طائلة انتهاك العقوبات على إيران

فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا للاشتباه في انتهاك شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية العقوبات المفروضة على إيران، وفق ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس.

وقالت الصحيفة إن التحقيق يأتي بعد استدعاء وزارتي التجارة والخزانة الأمريكيتين للشركة بسبب قضايا متعلقة بالعقوبات، وبحسب "الفرنسية"، خضعت "هواوي" التي تعد إحدى كبريات شركات العالم في مجال الاتصالات لتدقيق قاس في الولايات المتحدة، حيث يشتبه مسؤولو الأمن القومي في أن قربها المزعوم من الحكومة الصينية يجعلها تشكل خطرا أمنيا.

وكان عملها في الولايات المتحدة محاطا دائما بمخاوف أن تتسبب في ضرر للشركات الأمريكية المنافسة، وأن هواتفها وشبكاتها المستخدمة في بلدان أخرى بشكل واسع قد تؤمن لبكين منافذ للتجسس.

ولم يعط تقرير "وول ستريت جورنال" أي تفاصيل حول التحقيق، لكن صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت بأن الشركة تعرضت لاستدعاء من قبل وزارتي التجارة والخزانة الأمريكيتين بسبب انتهاكات مزعومة للعقوبات المفروضة على إيران وكوريا الشمالية.

وأشار تشارلز زنكوفسكي؛ المتحدث باسم الشركة في بيان إلى أن "هواوي تستجيب لكل القوانين المطبقة".