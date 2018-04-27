بعد انخفاض حاد في أرباحه.. "دويتشه بنك" يعيد رسم سياساته

مبنى مجموعة "دويتشه بنك" المصرفية في فرانكفورت. وأعلنت المجموعة أمس تراجع أرباحها خلال الربع الأول بسبب ارتفاع التكاليف وتراجع الدخل.

وقال "كريستيان سيفنج" الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة الذي تولى المنصب منذ أسبوعين فقط، إن النتائج الحالية "ببساطة غير مقبولة"، مضيفا أنه يعتزم تقليص قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية والتركيز على العملاء الأوروبيين. وبين أن "هذا التخفيض مؤلم لكن للأسف لا مفر منه"، لكنه تعهد بتقليص عدد المدراء على جميع المستويات لتخفيض التكاليف وزيادة سرعة اتخاذ القرارات.