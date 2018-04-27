«وافي»: إصدار 20 رخصة بيع وتسويق لمشاريع تحت الإنشاء

أصدرت لجنة البيع والتأجير على الخريطة "وافي"، أخيرا، ثماني رخص بيع على الخريطة و12 رخصة تسويق لمشاريع داخل المملكة وخارجها إضافة إلى تجديد خمس رخص تسويق أخرى وتأهيل 12 مطورا عقاريا للعمل على مشروعات البيع على الخريطة "تحت الإنشاء". ووافقت اللجنة على منح سبعة مشاريع في الرياض والطائف وخميس مشيط والمدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والدمام رخص بيع على الخريطة بإجمالي عدد وحدات يتجاوز 2600 وحدة عقارية تشمل شققا سكنية وفللا ومكاتب ومحال تجارية، فيما رخصت اللجنة لتسويق مشاريع عقارية بنظام البيع على الخريطة داخل المملكة في الرياض ومكة المكرمة ومدينة دبي ولمشروع خارجي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتمدت اللجنة تأهيل 12 مطورا عقاريا للعمل على مشروعات البيع على الخريطة "مشاريع تحت الإنشاء" مع تقييد أسمائهم في سجل المطورين العقاريين في وزارة الإسكان ومنحهم شهادات التأهيل.

وأوضح نايف الشريف أمين عام لجنة البيع والتأجير على الخريطة أن هذه المشروعات ستسهم في توفير المزيد من الوحدات السكنية والإسهام في رفع نسبة التملك، مؤكدا أن تراخيص "وافي" لا يتم منحها إلا بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات حفاظا على حقوق المستفيدين، وأن البرنامج يشرف على المشروعات المرخصة بشكل كامل من خلال فرق هندسية متخصصة تقوم برفع تقارير دورية بكل ما يخص المشروع ورصد الملاحظا إن وجدت وتوجيه المطور لتقويمها.

يذكر أن "وافي" رخص لنحو 70 مشروعا في مختلف أنحاء المملكة ويشرف على مشروعات تتجاوز قيمتها البيعية 50 مليار ريال، كما أن البرنامج دشن أخيرا تطبيق "وافي" للأجهزة الذكية خلال افتتاح وزير الإسكان لفعاليات منتدى ومعرض "وافيكس 2018" لخدمة المستفيدين من مطورين ومشترين والإسهام في التعريف بآلية التراخيص التي يمنحها البرنامج وأنواعها، إضافة إلى إتاحته تقديم البلاغات عن أي مخالفة لمشاريع البيع على الخريطة في أي مرحلة سواء البيع أو التسويق أو العرض من خلال قسم "راصد" المتاح في التطبيق.