نشاط شرائي يعيد الأسهم السعودية للربحية رغم ضغط «المواد الأساسية»

عادت الأسهم السعودية للربحية لتغلق عند 8248 نقطة رابحة 15 نقطة بنسبة 0.19 في المائة، بدعم من قطاعي "المصارف" و"إدارة وتطوير العقارات" رغم ضغط "المواد الأساسية" بقيادة "سابك". وجاء الأداء متوافقا مع توقعات التقرير السابق حيث شهدت السوق ضغوطا بيعية أوصلتها إلى مستويات 8165 نقطة فاقدة 0.8 في المائة أثناء الجلسة وهي مستويات قريبة من الدعم 8150 نقطة ومن ثم شهدت السوق نشاطا شرائيا عند مستويات الدعم لتعوض كافة الخسائر وتغلق على ارتفاع طفيف. وقد يستمر نشاط المشترين ويعيد السوق للمستويات التي انخفضت منها عند 8350 نقطة تقريبا، إلا أن السوق لا تزال في مكررات ربحية مرتفعة والمؤشرات الفنية متضخمة، ما يجعل السوق عرضة للضغوط البيعية عند الارتفاعات.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8233 نقطة، تداولت بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8253 نقطة رابحة 0.25 في المائة، بينما الأدنى عند 8165 نقطة فاقدة 0.8 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8248 نقطة رابحة 15 نقطة بنسبة 0.19 في المائة. وارتفعت السيولة 7 في المائة بنحو 324 مليون ريال لتصل إلى 4.7 مليار ريال، وبلغ معدل الصفقة الواحدة 36 ألف ريال. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 4 في المائة بنحو 7.9 مليون سهم متداول لتصل إلى 205 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.39 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 7 في المائة بنحو 8000 صفقة لتصل إلى 130 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 2.9 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 2.5 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 1 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 2.5 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 1.5 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.2 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 19 في المائة بقيمة 908 ملايين ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 16 في المائة بتداولات 751 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المتراجعة "ولاء للتأمين" بنسبة 6.4 في المائة ليغلق عند 31.29 ريال، يليه "سبكيم العالمية" بنسبة 4.75 في المائة ليغلق عند 23.05 ريال، وحل ثالثا "الزامل للصناعة" بنسبة 3.78 في المائة ليغلق عند 25.17 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "الشرقية للتنمية" بنسبة 9.8 في المائة ليغلق عند 57.89 ريال، يليه "متلايف" بنسبة 6.4 في المائة ليغلق عند 26.64 ريال، وحل ثالثا "تعليم ريت" بنسبة 5.79 في المائة ليغلق عند 10.96 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 624 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 544 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 10 في المائة بقيمة 489 ألف ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية