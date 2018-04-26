رفع الإيقاف الدولي عن نادي الوحدة

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت , الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الاستاذ تركي آل الشيخ , على دعمه المباشر لنادي الوحدة , والمساهمة في رفع قرار منع التسجيل الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم , وذلك لعدم التزام إدارة نادي الوحدة بسداد المبالغ المالية المستحقة للاعب الأورجوياني أدولفو ليما .

وأكد رئيس اتحاد كرة القدم , أن هذا الدعم من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة , هو امتداد لدعمه لجميع الأندية الرياضية .

