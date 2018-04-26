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الرياضة

رفع الإيقاف الدولي عن نادي الوحدة

واس

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت , الشكر والتقدير إلى  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الاستاذ تركي آل الشيخ , على دعمه المباشر لنادي الوحدة , والمساهمة في رفع قرار منع التسجيل الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم , وذلك لعدم التزام إدارة نادي الوحدة بسداد المبالغ المالية المستحقة للاعب الأورجوياني أدولفو ليما .
وأكد رئيس اتحاد كرة القدم , أن هذا الدعم من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة , هو امتداد لدعمه لجميع الأندية الرياضية .
 

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