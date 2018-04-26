كودلو: نعلق آمالا كبيرة على محادثاتنا التجارية مع الصين

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض اليوم الخميس إنه يتوقع أن محادثات التجارة المرتقبة مع الصين ستكون إيجابية، مضيفا أنه سينضم إلى وفد يرأسه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين من المتوقع أن يصل إلى بكين في الأيام المقبلة.

وفي مقابلة مع محطة تلفزيون سي.إن.بي.سي، قال كودلو أيضا إن إدارة ترامب تريد تنازلات من أوروبا بشأن السيارات بينما تدرس احتمال منح الاتحاد الأوروبي إعفاء من الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم قبل موعد انقضاء مهلة في أول مايو أيار.