دراسة "صادمة" عن مضادات الاكتئاب

خلصت دراسة بريطانية حديثة إلى وجود صلة قوية بين الأدوية المضادة للاكتئاب وخطر الإصابة بمرض الخرف.

وطبقا لما أوردت صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن هناك ارتباطا وثيقا بين هذا المرض العصبي الانتكاسي والمضادات، حتى لو كان الشخص تناولها قبل 20 عاما.

وقالت الدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية، إن المرضى الذين تناولوا لفترة طويلة حبوبا مضادة للاكتئاب تزداد نسبة إصابتهم بمرض الخرف 30 في المئة.

وبحسب "سكاي نيوز" فقد حذر الباحثون في الدراسة من أن 20 ألف شخص حاليا يعانون من مرض الخرف نتيجة تناولهم لمضادات الاكتئاب، وهم من مجموعة أوسع من الأشخاص الذين يتناولون المضادات التي تعرف بـ" الكولين"، لمكافحة أمراض مثل الباركسون والمثانة.

وتقول تقارير إن 200 ألف شخص في إنجلترا يتناولون هذه المضادات أو أخرى شبيهة.

وذكرت الهيئة البريطانية الحكومية المسؤولة عن سلامة الأدوية إنها تدرس نتائج الدراسة الجديدة، داعية الأطباء إلى منح المرضى أدوية بديلة عوضا عن الحبوب المضادة.

ومن بين المضادات التي ركزت عليها الدراسة: أميتريبتيلين، ودوسيولبين، والباروكستين.

وحين بات معروفا التأثيرات السريعة لمضادات الاكتئاب، فإن هذا البحث هو الأول الذي يسلط الضوء على الآثار البعيدة المدى وعلى عدد سكان أكبر.

ونشر الدراسة باحثون في جامعتي يست أنجليا وأستون في بريطانيا، وقالوا إنهم درسوا 27 مليون وصفة طبية لنحو 324 ألف مريض خلال عشرين عاما.