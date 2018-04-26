ارتفاع أرباح "سامسونج" خلال الربع الأول من 2018

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات اليوم الخميس ارتفاع أرباحها بنسبة 52% خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 11.7 تريليون وون (10.8 مليار دولار).

وارتفع صافي عائدات الشركة بنسبة 20% لتصل إلى 60.6 تريليون وون، بحسب ما أعلنته الشركة .

وقالت سامسونج في بيان إن الشركة تتوقع عدم تراجع الطلب على رقائق الذاكرة خلال الربع الثاني، على الرغم من احتمالية تأثير الإيرادات بسبب السوق الضعيف للهواتف المحمولة في ظل تصاعد المنافسة.

ويشار إلى أن الطلب على أشباه المواصلات ساعد في أن تحقق الشركة أكبر أرباح تشغيلية . وقد ساعد الطلب القوي على الهواتف الذكية الجديدة خلال الأرباع الماضية على تحقيق مكاسب للشركة.