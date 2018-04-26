شارب تعود لتحقيق الأرباح لأول مرة منذ أربعة أعوام تحت قيادة شركة فوكسكون

أعلنت شركة شارب اليابانية للمنتجات الإلكترونية اليوم الخميس أنها سجلت صافي أرباح لأول مرة منذ أربعة أعوام خلال العام المالي حتى آذار/مارس الماضي، ويرجع ذلك لانتعاش مبيعات شاشات العرض البلوري السائل، مما يمثل تحولا للشركة تحت قيادة شركة فوكسكون التي تصنع سماعات الهواتف لهاتف أي فون. وسجلت شارب صافي أرباح بقيمة 2ر70 مليار ين ( 642 مليون دولار) خلال العام المالي، مقارنة بصافي خسائر بقيمة 9ر24 مليار ين . وأشارت الشركة إلى أن أرباحها التشغيلية ارتفعت بنسبة 3ر44 % لتصل إلى 1ر90 مليار ين، في حين زادت المبيعات بنسبة 4ر18% لتصل إلى 4ر2 تريليون ين. وتتوقع شارب تحقيق صافي أرباح بقيمة 80 مليار ين خلال العام المالي الحالي الممتد حتى آذار/مارس 2019، وأرباح تشغيلية بواقع 110 مليارات ين ومبيعات بـ 89ر2 تريليون ين. وحققت شارب خلال الربع الممتد من كانون ثان/يناير حتى آذار/مارس الماضيين صافي أرباح بقيمة 8ر14 مليار ين، بانخفاض بنسبة 9ر8 % خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقالت الشركة إن أرباحها التشغيلية تراجعت بنسبة 53% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي لتصل إلى 8ر19 مليار ين، في حين ارتفعت المبيعات بنسبة 9ر6% لتصل إلى 8ر597 مليار ين. ويشار إلى أن شركة فوكسكون التايوانية للإلكترونيات، التي تعرف أيضا بشركة هون هاي بريشس، استحوذ على حصة مسيطرة في شارب مقابل 5ر3 مليار دولار عام .2016