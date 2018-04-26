"تداول" تعلق سهم "الغاز والتصنيع الأهلية" بناء على طلب الشركة

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) تعليق تداول سهم شركة الغاز والتصنيع الأهلية في السوق وذلك بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2017-123-3) بتاريخ (9/4/1439هـ) الموافق (27/12/2017م) تمهيداً للإعلان عن حدث، على أن يعاد تداول السهم يوم الأحد 13/08/1439هـ الموافق 29/04/2018م.