توقعات بوصول إيرادات التجارة الالكترونية إلى 32 مليار خلال العام 2020

توقع رئيس لجنة التجارة الإلكترونية بغرفة الرياض يزيد الطويل أن تصل قيمة إيرادات قطاع التجارة الإلكترونية إلى حوالي 32 مليار ريال في عام 2020م .

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة مع ممثلي المتاجر الإلكترونية الكبرى في السعودية، مؤخراً بغرفة الرياض ، لمناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة وحصرها من أجل رفعها مع التوصيات للجهات المعنية.

وقدم الطويل في بداية اللقاء إيجازاً عن واقع التجارة الإلكترونية بالمملكة والتطورات الإيجابية التي حدثت على نظام التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن القطاع لا زال في بداية الطريق , إضافة إلى وجود تحديات كثيرة تواجه هذا القطاع الناشئ، مؤكداً حرص اللجنة على بحث حلول للمعوقات والتحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية.

وتناول اللقاء عدداً من المحاور والقضايا ومنها، سلوك العملاء في الشراء، تنظيم التجارة الإلكترونية، المدفوعات الإلكترونية، وكذلك سلسلة الإمدادات والتخزين.

وأكد رئيس لجنة التجارة الإلكترونية عن استعداد الغرفة للمساعدة في تسليط الضوء على هذه التحديات والمعوقات وإيجاد حلول لها ورفع مجموعة من التوصيات حولها إلى الجهة المسؤولة في وزارة التجارة والاستثمار للمشاركة في حلها، مؤكداً حرص اللجنة على التواصل مع المستثمرين في القطاع والعمل في كل ما يصب في مصلحة التجارة الإلكترونية في السعودية.

ودعا الطويل إلى اجتماعات دورية قادمة مع ممثلي المتاجر الالكترونية بهدف تطوير هذا القطاع الهام والواعد.