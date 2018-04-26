اليورو يرتفع من أقل سعر في 8 أسابيع قبيل اجتماع البنك المركزي

ارتفع اليورو من أدنى مستوى في ثمانية أسابيع اليوم الخميس مع تأهب المتعاملين لاجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي سيبحث المستثمرون فيه عن أي علامات على توقيت بدء سحب التحفيز.

وارتفعت العملة الموحدة 0.1 بالمئة إلى 1.2168 دولار لكنها تظل دون مستويات الأسبوع الماضي بمقدار سنتين ونصف بعد انتعاش عوائد سندات الخزانة الأمريكية الذي أوقد شرارة عمليات شراء في الدولار وشجع البعض على التساؤل إن كان صعود اليورو منذ العام الماضي قد بدأ يفقد زخمه.

يصدر البنك المركزي الأوروبي قراره الساعة 1145 بتوقيت جرينتش ويبدأ المؤتمر الصحفي لرئيسه ماريو دراجي في الساعة 1230.

وسجل الدولار أعلى مستوياته في شهرين ونصف أمام العملة اليابانية عند 109.49 ين لكنه تراجع لاحقا إلى 109.285 ين منخفضا 0.1 بالمئة عن اليوم السابق.

وتوقف الدولار أيضا مقابل الدولارين الاسترالي والكندي إثر مكاسب في الفترة الأخيرة.