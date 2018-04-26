«سوفت بنك» تنقل حصصا إلى صندوق رؤية بقيمة 20 مليار دولار

تخطط مجموعة سوفت بنك اليابانية لنقل أكثر من 20 مليار دولار (75 مليار ريال) من استثماراتها في شركات كبيرة لتطبيقات حجز سيارات الأجرة مثل أوبر تكنولوجيز، وأولا، وجراب، وديدي إلى صندوق رؤية التابع لـ "سوفت بنك".

وبحسب "رويترز"، فقد نقلت "فاينانشيال تايمز" أمس عن مصادر على دراية بالمحادثات أن النقل المزمع سيتيح موارد صندوق رؤية لشركات خدمات النقل السريعة النمو على أمل العمل بشكل وثيق وتأسيس تعاون في أنحاء العالم. وأفادت "فاينانشيال تايمز" أن حصص "سوفت بنك" في أوبر وديدي الصينية و99 البرازيلية وأولا الهندية وجراب السنغافورية قد تُنقل إلى الصندوق في غضون أشهر.

ويدير راجيف ميزرا، عضو مجلس إدارة "سوفت بنك"، صندوق رؤية، أكبر صندوق استثمار مباشر في العالم، الذي أصبح مستثمرا مؤثرا في قطاع التكنولوجيا منذ تأسيسه بقيمة تقترب من 93 مليار دولار العام الماضي.

وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أنه من المتوقع أن يزيد رأس المال المستثمر من صندوق رؤية نظرا لإعادة هيكلة الاستثمار لكن التفاصيل المالية للاتفاق لم تتضح بعد.

وضخت "سوفت بنك" بالفعل، عبر ذراعها الاستثمارية المتمركزة في صندوق رؤية، المليارات في شركات تكنولوجية في أنحاء العالم، وبسبب الاستثمار المباشر لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الاستثمارات السعودي، في أوبر، فإن استثمارات صندوق رؤية أُبقيت منفصلة. ودفع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يبلغ مجموع أصوله ما يزيد على 220 مليار دولار، 3.5 مليار دولار مقابل حصة في أوبر منتصف 2016.