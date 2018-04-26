«أرامكو»: محطات الوقود فرصة استثمارية.. ولا اتفاقيات حاليا

قال لـ "الاقتصادية" أمين الناصر؛ الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، إن محطات الوقود فرصة استثمارية تتطلع الشركة للاستثمار فيها مستقبلا، لكن لا توجد أية اتفاقيات بهذا الخصوص حاليا.

يأتي رد "أرامكو" على سؤال لـ"الاقتصادية " ، بعد أن نقلت وكالة "رويترز" إعلان شركة النفط والغاز الفرنسية "توتال" أمس، أنها "مهتمة بسوق محطات البنزين السعودية وأنها وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة بهذا الخصوص".

ووفقا لـ"رويترز"، قال مصدران مطلعان إن "توتال" و"أرامكو" تدرسان الاستحواذ المشترك على مشغلي محطات البنزين في المملكة.

وأوضح أحد المصدرين، أن الشركتين تناقشان اتفاقا قيمته بين مليارين وثلاثة مليارات ريال (بين 533 و800 مليون دولار).