الرياض تستغني عن 253 منشأة تعليمية مستأجرة مشاريع جديدة بقيمة 3 مليارات ريال

أحلت وزارة التعليم 253 مبنى مدرسيا مستأجرا في العاصمة الرياض بمبان ومشاريع تعليمية جديدة بقيمة مالية تقدر بثلاثة مليارات ريال، تشمل مشاريع لرياض الأطفال وأخرى للمراحل الثلاث.

وأكد الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، أن العاصمة الرياض ألغت كثيرا من المدارس القديمة التي تقدر بنحو 253 مدرسة ستفتح للطلاب والطالبات، منوهاً بأن "هذه المشاريع لا تتحقق في كثير من الدول، وأعد بالأفضل خلال الفترة المقبلة".

وقال في إجابته عن سؤال لـ"الاقتصادية" على هامش تدشينه المشاريع التعليمية في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، أمس إن "تدشين هذه المشروعات يأتي تنفيذا لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، وتؤكد صحة المسيرة والبناء وسلامة الانطلاق للمستقبل بشكل واضح وسليم".

وحول خصخصة بناء المنشآت التعليمية لشركة تطوير المباني، أوضح أن "شركة تطوير أثبتت وجودها وظهرت إلى الوجود، وأعلنت عن نفسها بهذه الخطوات التي تقوم بها"، مبينا أن دور القطاع الخاص مهم ويعد ذراعا من الأذرعة المهمة للتنمية، وسيؤدي دوره كاملا.

وزاد "تشهد الرياض كثيرًا من الأعمال الكبرى تنطلق من تأسيس سليم لننتظر لتتحدث هذه المشاريع عن نفسها يوما بيوم، ونحمد الله على ما نحن فيه، سواء في التعليم والمواصلات والمترو وغيرها، وهذه كلها أمور لها منطلقات مدروسة بشكل جيد وسليم".

من جانبه، أوضح حمد الوهيبي؛ مدير عام التعليم في منطقة الرياض أن "هذه القفزة الكبيرة في المشاريع التعليمية بتعليم الرياض والاهتمام بها تأتي تحقيقا لـ"رؤية الوطن 2030" التي تسعى لتوفير البيئة التعليمية المناسبة للمعلم والطالب، فخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز سخروا كل الإمكانات المادية والبشرية لتوفير البيئة التعليمية المناسبة والمحفزة للطلاب والطالبات".

وأضاف أن "عدد المشاريع التعليمية التي دشنها الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم 253 مبنى مدرسيا، يشمل 132 مبنى للبنين و121 مبنى للبنات، و122 صالة رياضية حديثة و44 ملعبا عشبيا و28 روضة ومكتب تعليم".

وأبان أن المباني المدرسية ستخدم 206465 طالبا وطالبة في كل المراحل التعليمية من خلال 5899 فصلا دراسيا، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية لكل المشاريع التعليمية بلغت ثلاثة مليارات ريال.

وذكر أن العام الدراسي الحالي شهد تشغيل 48 مشروعا تعليميا بقيمة إجمالية تجاوزت 572 مليون ريال، وتضم هذه المشاريع أربعة مشاريع رياض أطفال و12 مدرسة ابتدائية و11 مشروعا مدرسيا للمرحلة المتوسطة وخمسة مشاريع للمرحلة الثانوية و13 مشروع مجمع تعليمي وصالات رياضات ومكتب تعليم البديعة بنين.

وأضاف "تم هذا العام تشغيل سبعة مباني روضة أطفال و22 مدرسة ابتدائية و15 مدرسة متوسطة وتسعة مبان للمرحلة الثانوية ومكتب تعليم و20 صالة رياضية، كما تم تشغيل 31 مبنى للبنين بعدد فصول 757 وبطاقة استيعابية تتجاوز 22 ألف طالب وكذلك 33 مبنى تعليميا للبنات تضم 404 فصول وبطاقة استيعابية تتجاوز 12 ألف طالبة".

وأكد الوهيبي أنه سيتم بالتعاون مع شركة تطوير للمباني خلال الفترة القادمة الاستغناء عن 89 مبنى مستأجرًا بعد نقل المدارس من المباني المستأجرة إلى مدارس حديثة ومطورة.